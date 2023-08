Intrebarea cititorului: "Este normal sa platesc tot ce tine de liftul din bloc in conditiile in care locuiesc la etajul 1 si nu se poate folosi (la parter sunt magazine)? Locuiesc in acest bloc de 27 ani. Pana acum 4 ani nu am fost nevoita sa platesc liftul, nu l-am folosit niciodata. Vecinii de sus au sudat usa liftului la etajul 1 pentru ca se bloca mereu. Acums-a schimbat administratorul si ma ameninta de fiecare data sa platesc la fel ca toti ceilalti, cica sa respect legea. Si vecinii se ... citeste toata stirea