Liga Alesilor Locali Brasov are o noua conducere

Primarul comunei Feldioara, Sorin Taus, a fost reales in functia de presedinte al Ligii Alesilor Locali Brasov, in cadrul unui eveniment ce s-a desfasurat in la Feldioara, in 14 octombrie. La evenimentul liberal au participat 245 de delegati, in marea lor majoritate primari, viceprimari, consilieri judeteni si consilieri locali.Tot in cadrul Ligii a fost aleasa si echipa de conducere ce va fi formata din Sebastian Rusu, Severius Beschea, Ionel Fliundra si Alexandru Opris (prim-vicepresedinti), ... citeste toata stirea