Rapid Bucuresti a fost invinsa in deplasare de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 35-30 (18-14), sambata seara, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.Vipers, campioana Europei in ultimele trei sezoane, a pierdut in ultima secunda la Bucuresti pe 12 noiembrie, cu 29-30, Rapid marcand golul victorie prin Janjusevic din aruncare de la 7 metri. Pentru vicecampioana Romaniei au inscris Alicia Fernandez Fraga 7 goluri, Albertina Da Cruz Kassoma 5, Eliza Buceschi 4,