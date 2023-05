Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca ministerul de resort pune la dispozitie un miliard de euro care vor merge in 5.700 de scoli, prin poiecte finantate prin PNRR.Ligia Deca a spus marti seara, la Digi24, ca institutia sa are la dispozitie un milliard de euro pentru modernizarea a 5.700 de scoli."Avem un miliard de euro care va merge in 5.700 de scoli, unde vom ... citeste toata stirea