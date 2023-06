Ministrul Educatiei Ligia Deca avertizeaza ca daca profesorii continua greva, nu vor mai putea fi evitate consecinte precum reprogramare de examene sau prelungirea anului scolar.Ministrii Educatiei si Muncii, Ligia Deca si Marius Budai, au facut declaratii dupa sedinta de guvern in care a fost adoptata ordonanta de urgenta privind salariile din Invatamant si dupa intalnirea de joi cu sindicatele.Ligia Deca a afirmat ca in cazul in care protestul sindicalistilor din educatie continua, in ... citeste toata stirea