Ligia Deca, nemultumita de simularea la Evaluarea Nationala: "Trebuie sa avem subiecte care departajeaza"

Ministrul Educatiei considera ca este nevoie ca examenele nationale sa contina si subiecte care departajeaza intre performantele elevilor.Proba de simulare a avut o serie de subiecte care permit departajarea copiilor, pentru ca, in esenta, rezultatele de la Evaluarea Nationala vor fi folosite ulterior pentru admiterea la liceu. Am vazut in ultimii ani o inflatie de note mari, am vazut cum la cateva sutimi se decide repartizarea de la un liceu la altul si, cata vreme Evaluarea Nationala va fi