Ligia Deca: Planurile cadru pentru liceu sunt in proces de finalizare. Ar fi trebuit finalizate si aprobate de peste 2 luni

Noile planuri cadru pentru liceu "sunt in proces finalizare, in grupurile de lucru, dupa care fi lansate in dezbatere publica", a spus Ligia Deca la Prima News, dar nu a precizat o data exacta. Amintim, Ministerul Educatiei a amanat termenul initial din ianuarie pentru finalizarea planurilor cadru, pana in 31 martie 2024. Si acest termen insa a fost depasit, planurile cadru nici macar nu au fost puse in dezbatere.Ministra Educatiei a fost intrebata despre planurile cadru de la liceu si a spus ... citește toată știrea