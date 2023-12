Sambata si duminica, 9 si 10 decembrie, de la ora 18.30, in Sala Operei, este programata celebra opereta "Liliacul", de J. Strauss-fiul. Libretul le apartine lui Karl Haffner si Richard Genee, ei fiind inspirati de vodevilul intitulat "Le Reveillon", de Henry Melhac si Ludovic Halevy. Aceasta lucrare, supranumita "regina operetei vieneze", a fost reprezentata pentru prima data la Theater an der Wien, in anul 1874. Actiunea acestei operete se petrece la Viena, intr-o noapte de Revelion. Doctorul ... citeste toata stirea