,,Limba este intaiul mare poem al unui popor". 63 de ani de la moartea filozofului nationalist Lucian BLAGA

Pe 6 mai s-au implinit 63 de ani de la moartea lui Lucian Blaga, filozof nationalist, poet, dramaturg, traducator, jurnalist, profesor universitar, academician si diplomat roman. A activat in organizatia "Prietenii Legiunii", organism care grupa simpatizantii miscarii intemeiate de Corneliu Codreanu.Lucian Blaga s-a nascut intr-o familie numeroasa de preoti in 9 mai 1895 in satul Lancram, langa Sebes, in comitatul Sibiu, care pe vremea aceea tinea de Imperiul Austro-Ungar. A urmat cursurile ... citește toată știrea