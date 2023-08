31 august: Ziua Limbii Romane. In fiecare an, in ultima zi de august,se sarbatoreste Limba Romana, ca urmare a unei initiative legislative aprobata de Parlament prin Legea nr. 53/2013.Ziua Limbii Romane: Lucruri mai putin stiute despre Limba RomanaLimba Romana are o istorie si caracteristici interesante. Iata cateva informatii:Originea Latina: Limba romana este o limba indo-europeana, apartinand grupului de limbi romanice. Ea evolueaza din limba latina vulgara vorbita in provincia romana ... citeste toata stirea