Limita de viteza pe Drumurile Expres va fi de 120 km/h

Pe drumurile expres din Romania, soferii vor putea circula cu 120 km/h in loc de 100km/h.Viteza maxima de circulatie pe drumurile expres in Romania va fi de 120 km/h, fata de 100 km/h cat este in prezent stipulata in Codul Rutier, potrivit unei legi adoptate de Camera Deputatilor.Proiectul initiat de Catalin Drula, presedintele interimar al USR si fost ministru al Transporturilor si de deputatul USR Ion Marian Lazar, a fost adoptat de Parlament.Modificarea legislativa vine chiar cu cateva ... citeste toata stirea