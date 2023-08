Daca in anul 2020, reprezentantii Primariei Brasov anuntau ca au in plan sa reduca numarul de limitatoare de viteza de la trecerile de pietoni, iar in locul lor sa apeleze la mijloace mai moderne prin care sa creasca siguranta pietonilor (in special semafoare), in ultima perioada, municipalitatea brasoveana a revenit vechea metoda. Astfel, in mai multe zone ale orasului au reaparut limitatoarele.Astfel, dupa ce pe strazile Ioan V. Socec, Manole Diamandi si 1 Decembrie 1918 din Brasov s-au ... citeste toata stirea