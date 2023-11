Operatorul regional de transport se pregateste de urmatorul nivel in ceea ce priveste transportul in comun pe liniile metropolitane: introducerea autobuzelor electrice. Deocamdata, demersurile sunt intr-o faza incipienta, operatorul de transport testand autobuze.Astfel, in 7 noiembrie, un autobuz Mercedes Benz e-Citaro, model full-electric, cu podea joasa si doua usi, a fost testat pe Ocolitoarea Brasovului, iar apoi pe drumul national spre Rasnov, pe strazile din centrul orasului si pe ... citeste toata stirea