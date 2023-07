Dupa ce, in urma cu aproximativ 2 saptamani, mai multe strazi din cartierul brasovean Craiter au fost frezate, in perioada urmatoare, pe aceste drumuri se va turna si asfalt. In aceste conditii, RATBV a anuntat ca de luni, 10 iulie, timp de o saptamana, autobuzele de pe linia 37 (Craiter - Hidro A) vor parcurge un traseu usor modificat, schimbarea fiind determinata de realizarea in zona Craiter a unor lucrari de infrastructura.Astfel, RATBV a anuntat ca autobuzele ce deservesc linia 37, pe ... citeste toata stirea