Linia RATBV Triaj-Avantgarden, tot mai aglomerata

RATBV a anuntat ca de maine, 15 octombrie, numarul de curse efectuate pe linia 15 (Triaj - Avantgarden) va fi suplimentat.Conform reprezentantilor RATBV, se vor realiza suplimentar fata de orarele existente inca sapte curse tur-retur pe linia 15 in zilele lucratoare si alte cinci curse tur-retur in zilele nelucratoare. Astfel, de la capatul de linie Triaj vor fi plecari suplimentare la orele 06.25; 07.30; 13.15; 14.20; 15.20; 16.30; 17.45. De asemenea, in zilele nelucratoare vor fi plecari ... citeste toata stirea