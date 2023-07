Imbinarea serviciilor medicale cu asistenta sociala, in prezent deficitara in judet, dar si partea de profilaxie. Sunt doar cateva dintre liniile pe care se va axa viitoarea strategie sanitara a judetului Brasov.Lucrul la acest document a inceput inca din 28 iulie, fiind chemati sa contribuie specialistii in domeniul sanitar brasovean, profesori universitari ai Facultatii de Medicina, reprezentanti ai Consiliului Judetean Brasov, Prefecturii, institutiilor din domeniul sanitar. Presedintele ... citeste toata stirea