Linie de autobuz temporara intre Livada Postei si Cimitirul Municipal

Astazi si maine, brasovenii pot ajunge din Livada Postei la Cimitirul Municipal cu autobuzul 41B.Opera torul de transport RATBV SA introduce linia temporara, 41B, pentru brasovenii care vor dori sa ajunga in aceasta zona, dat fiind ca au loc doua evenimente importante pentru crestini, Luminatia, in 1 noiembrie, si Sambata Mortilor, in 2 noiembrie."Primarul George Scripcaru a solicitat RATBV ca in zilele de 1 si 2 noiembrie 2024 sa asigure capacitatea si un grafic de circulatie ... citește toată știrea