Liniile RATBV "Transport elevi", suspendate pana in 4 noiembrie

Avand in vedere faptul ca in perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2024 este vacanta in invatamantul preuniversitar, RATBV a anuntat ca nu va mai efectua cursele de transport dedicat elevilor (liniile "Transport elevi" - TE) din Brasov si Sacele, ele urmand a fi reluate in ambele orase pe 4 noiembrie 2024."Le amintim ... citește toată știrea