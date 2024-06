Liniste pe santierul de la Fartec

Deschis oficial pe 3 iunie, santierul skate park-ului de sub pasajul de la Fartec din Brasov a intrat intr-o pauza. Perimetrul a fost inchis dinainte de a se anunta demararea lucrarilor, insa de atunci si pana acum, in zona, nu a mai aparut nici un utilaj si nici vreun muncitor. Doar un paznic "anima" locul si are in grija, deocamdata, gardul, containerul de santier si doua gramezi de pietris.Constructorul are la dispozitie 14 luni pentru amenajarea celor trei parcuri tematice din cadrul ... citește toată știrea