Lino Golden, faliment cerut la Brasov

Artistul Lino Golden are ocazia sa "cante" live despre fraieri tepuiti, bani facuti pe baza de smecherie si masini scumpe pe o scena speciala: la tribunal. Intr-un dosar in care ANAF a cerut falimentul firmei ce-i poarta numele si a pus sechestru pe bunurile societatii. Mai nou, instantei i s-a solicitat ca Lino Golden sa raspunda in fata legii, pentru tranzactiile financiare facute in calitate de administrator. Daca se va descoperi ca acesta a folosit banii firmei in interes personal, asa cum ... citește toată știrea