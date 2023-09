Un studiu publicat in revista medicala "Mecanisme de Imbatranire si Dezvoltare" in 2021 confirma legatura dintre coenzima Q10 si procesul de imbatranire. Cand exista un deficit al acestui antioxidant important, organismul poate suferi si imbatraneste mai rapid.Iata si alte beneficii ale coenzimei Q10: ajuta in tratamentul problemelor cardiace grave, cum ar fi ateroscleroza, boala ischemica a inimii si insuficienta cardiaca cronica. De asemenea, ajuta la curatarea celulelor cerebrale de ... citeste toata stirea