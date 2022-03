Lipsa de bun-simt, sezonul de primavara 2022: papuci si servetele umede

Sute de saci cu deseuri au fost adunate de pe malurile Ghimbaselului si digurile Oltului, sambata, de catre voluntari, in cadrul unei actiuni de ecologizare comuna a celor de la "Tot Mai Verde" si "Mai Mult Verde", impreuna cu Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov. 100 de saci au fost adunati numai de pe paraurile Ghimbaselului, cu "traditionalele" deseuri: peturi sau servetele, dar si papuci. "S-au strans o serie gunoaie care nu aveau ce sa caute in ape. Eu, personal, am gasit o serie ... citeste toata stirea