Consultarea publica pe tema introducerii Mesei calde in scoli i-a lasat... rece pe brasoveni. Doar 5 persoane au fost prezenti fizic, la CATTIA, la acest eveniment. Alti putin peste 10 au fost in online.Consultarea publica a vizat studiul comandat anul trecut de Agentia Metropolitana Brasov privind initierea programului cu prepararea mancarii la CATTIA. Scoala 14 este mai aproape de CATTIA, are aproximativ 1200 de elevi si isi doreste un astfel de program, acestea fiind principalele motive ... citeste toata stirea