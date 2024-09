Lisa: Toate gospodariile din comuna vor fi racordate la reteaua de gaz

Primaria Lisa vrea sa deruleze o investitie de anvergura pentru a introduce retea de gaz in toate satele. In prezent, doar satenii din Pojorta au gaz, iar intentia edililor este de a extinde reteaua si in satele Breaza si Lisa. Valoarea totala a investitiei este estimata la suma de 10.465.316,43 lei fara TVA, respectiv 12.453.726,55 lei cu TVA si ar urma sa se deruleze pe o perioada de 28 de luni, ofertele de la firmele de specialitate fiind asteptate pana in data de 24 septembrie.In ... citește toată știrea