Lista autostrazilor si drumurilor expres care ar trebui finalizate in 2025

Provocare mare pentru autoritati in 2025. Sunt mai multe autostrazi si drumuri expres care trebuie finalizare anul viitor.Nu mai putin de 287 de kilometri de drum de mare viteza ar trebui finalizati in anul 2025. CNAIR a transmis lista proiectelor aflate acum in constructie:-A0 - Sud Lotul 3 Bragadiru - Joita (17,96 km.)--A0 Nord - Lotul 3 Afumati - Pantelimon (rest de executat 6,60 km.)-A0 Nord - Lotul 4 Pantelimon - Glina (4,47 km.)-A1 - Sibiu - Pitesti - Sectiunea 5 Curtea de Arges - ... citește toată știrea