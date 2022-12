Lista centrelor de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii

Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii, in toata tara."Au fost infiintate centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a usura accesul la asistenta medicala pentru copii si pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in Unitatile de Primiri Urgente. Pentru aceasta, a fost modificat ordinul ministrului Sanatatii nr. 1.513/2020. In acest moment, la nivel ... citeste toata stirea