Lista cu substantele care afecteaza soferii va fi actualizata

Lista cu substantele care afecteaza soferii, si ii pot lasa fara permis, va fi actualizata in septembrie, anunta Rafila.Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat ca lista cu substantele care afecteaza conducerea unui vehicul va fi actualizata, urmand a fi finalizata pana in luna septembrie.Ministrul Rafila a spus despre lista cu substante care ar putea influenta testarea antidrog in cazul soferilor controlati in trafic ca exista doua liste la care lucreaza.Una este o lista a ... citește toată știrea