Lista de cumparaturi a lui Ciolacu: Cat costa acum in Romania, Spania, Italia si Marea Britanie produsele luate de premier anul trecut / In Romania sunt mai scumpe cu 11%, fata de acum 4 luni

Premierul Marcel Ciolacu posta in octombrie 2023 pe pagina sa de Facebook un videoclip in care arata bonul de cumparaturi in valoare de 93 de lei.Premierul a cumparat atunci 350 de grame de salam, doua doze de bere, 200 de grame de ceapa galbena, aproape un kilogram de mere, putin peste un kilogram de cartofi albi, castraveti, o salata verde, 10 ... citește toată știrea