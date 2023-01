Marti, 24 ianuarie, in cursul diminetii, politistii Statiunii Rasnov au oprit pentru control, pe raza localitatii, un autoturism care era condus de un barbat de 28 ani. Intrucat persoana prezenta indicii in comportament ca s-ar afla sub efectul substantelor interzise, politistii au procedat la ... citeste toata stirea