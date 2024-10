Lista ministrilor Sanatatii care au fost vizati de anchete penale

De-a lungul timpului, mai multi ministri ai Sanatatii au facut obiectul unor anchete penale. Unii dintre ei au fost condamnati, altii achitati, in timp ce unele dosare sunt inca in curs.Fost ministru al Sanatatii in 2003, in Guvernul PSD condus de Adrian Nastase, chirurgul Mircea Beuran (PSD) a fost acuzat ca a luat mita, in 2018, pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar pe perioada determinata. Potrivit procurorilor anticoruptie, Mircea Beuran - presedinte, la acea vreme, ... citește toată știrea