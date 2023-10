Schema apelurilor pierdute este metoda preferata acum de atacatorii cibernetici pentru a face rost usor de bani. Potrivit expertilor, in spatele acestei scheme se afla unul din cele mai eficiente trucuri de inselatorie practicata la nivel global si de ceva timp si in Romania. Mai exact, inselatoria apelurilor pierdute, presupune un apel care se incheie imediat in cateva secunde inainte ca dumneavoastra sa apucati sa spuneti un cuvant. In acest fel, in lista de apeluri va va aparea un numar ... citeste toata stirea