Liste de asteptare? Obisnuiti-va

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca nu doar in Romania, ci si in toate tarile europene exista liste de asteptare pentru investigatii medicale."Listele de asteptare sunt o realitate cu care multi dintre noi nu suntem obisnuiti. In orice tara din Uniunea Europeana, si in Marea Britanie, listele de asteptare sunt o realitate. Acest lucru trebuie sa il intelegem cu totii. Nu este vorba aici de urgente. Discutam de tratamentul unor ... citește toată știrea