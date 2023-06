Pana la data de 15 iulie, inspectoratele scolare vor elabora listele finale ale profesorilor care iau prime de 1.500 de lei, potrivit ordonantei de urgenta publicate in Monitorul Oficial, scrie Edupedu.ro. Aceste prime se vor acorda anual, incepand cu luna octombrie 2023, pana in 2027, conform sursei mentionate. Ordonanta de urgenta prevede acordarea unui sprijin "educational" si personalului nedidactic, in valoare de 500 de lei. Prima se acorda doar celor aflati in activitate in anul scolar ... citeste toata stirea