Literele de pe Tampa iluminate in portocaliu, in Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului

Primaria Brasov a decis sa marcheze ziua Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului (4 februarie), campanie care transmite un mesaj de solidaritate, speranta si sustinere pentru toti cei afectati de aceasta boala. Astfel, impreuna cu Asociatia Magic, municipalitatea brasoveana a decis iluminarea in protocaliu a cladirii Primariei Brasov si a literelor de pe Tampa in 4 februarie.Anul acesta, sloganul campaniei mondiale este "United by unique" (in traducere directa "uniti prin unicitate", sau ... citește toată știrea