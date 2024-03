In aceasta seara, literele de pe Tampa vor fi iluminate in culorile rosu, alb, verde, specifice drapelului national maghiar, pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.Dorim sa subliniem astfel importanta comunitatii maghiare in dezvoltarea orasului nostru, care de-a lungul istoriei a fost nu numai un important centru economic si cultural, ci si un exemplu de buna intelegere intre cele trei etnii care locuiau in spatiul actualului oras, in afara zidurilor "Cetatii" ... citește toată știrea