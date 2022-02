Literele de pe Tampa vor fi luminate in portocaliu, astazi, pentru a marca Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului.Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului, organizata in fiecare 4 februarie, este o initiativa globala lansata si condusa din 2000 de Uniunea pentru Controlul International al Cancerului (Union for International Cancer Control - UICC) si sprijinita de Organizatia Mondiala a Sanatatii. 10 milioane de oameni mor anual din cauza cancerului, adica mai mult decat de HIV/SIDA, ... citeste toata stirea