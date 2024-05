Programul "Litoralul pentru toti" incepe in 31 mai. Preturile pentru o noapte de cazare in statiunile de la Marea Neagra incep de la 35 de lei.Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea noii editii a programului social "Litoralul pentru toti", intre 31 mai si 20 iunie.Potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon pentru ca an de an, hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile ... citește toată știrea