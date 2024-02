La praznicul Intampinarii Domnului (vineri, 2 februarie), credinciosii din Predeal au trait clipe de bucurie duhovniceasca la Liturghia arhiereasca savarsita de Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, in biserica monument istoric a Manastirii "Sfantul Nicolae", care a devenit cu acest prilej neincapatoare.IPS Streza a binecuvantat lucrarile de restaurare ale picturii efectuate in ultima perioada in pridvorul bisericii mici. Catapeteasma bisericii mici are o ... citeste toata stirea