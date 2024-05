LIVE Conferinta gratuita antidrog - P.A.S. Protejeaza, anticipeaza, salveaza, la Brasov

Esti parinte? Esti implicat in educatia si dezvoltarea preadolescentilor sau adolescentilor? Te ingrijoreaza posibilitatea ca drogurile sa intre in viata copilului tau sau a celor pe care ii educi sau te confrunti deja cu aceasta provocare si ai nevoie de sustinere si informatii?Participa la Conferinta gratuita antidrog - P.A.S. Protejeaza, Anticipeaza, Salveaza. evenimenutl va avea loc in data de 18 mai 2024, 16:00-19:00, Reduta Brasov, si va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook a newsbv. ... citește toată știrea