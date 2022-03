Miercuri, in a saptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul si alte orase din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in conditiile in care fortele rusesti isi amplifica ofensiva si se apropie si mai mult de capitala ucraineana.In jurul orei 3 noaptea, forte de parasutisti rusi au fost lansate asupra Harkivului, acestea intrand in lupte grele cu ... citeste toata stirea