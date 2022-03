LIVE Razboi in Ucraina, ziua a sasea: Ucraina rezista atacurilor rusesti. Rusii, acuzati ca ar fi folosit o arma termobarica impotriva civililor

Ucraina reuseste sa reziste in continuare atacurilor trupelor ruse si intra in a sasea zi de la declansarea razboiului de Vladimir Putin. Armata ucraineana spune ca a reusit sa respinga mai multe atacuri in imprejurimile capitalei, in timp ce in mai multe orase au fost bombardamente care au tintit inclusiv structuri si blocuri civile.In timp ce tarile UE se mobilizeaza sa ofere ajutor Ucrainei, ministerul rus de Externe, ameninta tarile implicate in furnizarea de arme letale si carburanti ... citeste toata stirea