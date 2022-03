LIVE Razboiul din Ucraina, ziua 11: Mariupol, sub asediu si bombardat de rusi. Civilii nu pot fi evacuati

Rusia continua ofensiva in Ucraina, iar batalii se duc in continuare in mai multe zone. Orasul port Mariupol este complet inconjurat si bombardat de sase zile consecutiv. Rusia si Ucraina cazusera de acord pentru o incetare partiala a focului pentru evacuarea civililor, lucru ce nu s-a mai intamplat dupa ce rusii ar fi continua sa bombardeze.Putin a iesit din nou public cu aminintari la adresa statelor occidentale sa nu se ameste in conflict, iar presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ... citeste toata stirea