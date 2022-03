LIVE TEXT Razboi in Ucraina, ziua 36. Rusia anunta un cordon umanitar pentru evacuarea civililor din Mariupol. Ucrainenii ar fi preluat controlul in apropiere de Cernihiv. Negocierile vor fi reluate vineri

In ziua 36 a invaziei ucrainenii se pregatesc pentru noi asalturi rusesti in estul tarii, in timp ce Moscova isi consolideaza trupele in aceasta zona dupa ce a suferit esecuri in apropierea Kievului. Rusia pretinde ca va reduce operatiunile din apropierea capitalei si a Cernihivului, dar Ucraina si Occidentul spun ca e o manevra pentru a-si limita pierderile si a se pregati pentru alte atacuri. Potrivit spionajului britanic unii soldati rusi au refuzat sa execute ordinele, si-au sabotat ... citeste toata stirea