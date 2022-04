LIVE TEXT Razboi in Ucraina, ziua 38: Zelenski avertizeaza ca cele mai grele batalii urmeaza de acum incolo in est. Rusii se retrag incet din nordul Ucrainei

Trupele ruse au inceput retragerea din zona de nord a Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski afirmand ca insa "cele mai grele batalii" urmeaza in Donbas si Harkiv, dupa ce vineri rusii au condus un atac in regiunea Odesa. La mai bine de o luna de la izbucnirea razboiului, au inceput evacuarile de civili in Mariupol. In acelasi timp, ucraineni au reusit eliberarea oraselor Bucha si Irpin. Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost la Kiev asigurandu-i pe ucraineni de ... citeste toata stirea