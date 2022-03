LIVE Ziua 25 de razboi. Zelenski: Daca orice incercare de negociere va esua, luptele dintre cele doua tari vor duce la un "Al Treilea Razboi Mondial"

In cea de-a 25-a zi de razboi, tensiunile escaladeaza.Intr-o discutie cu cancelarul german, Putin il acuza pe Zelenski ca are pretentii "nerealiste". Tot mai multe state cer Rusiei incetarea focului. La Mariupol, luptele de strada ii impiedica pe salvatori sa ajunga la supravietuitori inca prinsi sub daramaturile teatrului bombardat.Consiliul national de securitate si aparare al Ucrainei a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare, ... citeste toata stirea