Liviu Cornel Babes are un monument in Poiana Brasov

Ca in fiecare an, oficialii brasoveni, reprezentanti ai asociatiilor de revolutionari, novembristi (participanti la revolta anticomunista de la Brasov, din 15 noiembrie 1987), au participat, in Poiana Brasov, la comemorarea lui Liviu Cornel Babaes, artistul brasovean care in 2 martie 1989 si-a dat foc la baza partiei Bradul, in fata catorva sute de turisti romani si straini, dupa ce, inainte de a se autoincendia, a afisat pe trunchiul unui copac textul "Stop Murder, Auschwitz = Brasov".Anul ... citește toată știrea