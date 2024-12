Liviu Dragnea a "dezertat" spre Calin Georgescu

Un grup de Facebook, care era asociat cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, s-a transformat intr-unul care il sustine pe Calin Georgescu, candidatul care a obtinut cele mai multe voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2024.Grupul care il sustinea de trei ani pe Liviu Dragnea a devenit, peste noapte, unul care il promoveaza pe Calin Georgescu, avand peste 29.000 de membri.Din 2021 si pana in prezent, grupul a existat sub mai multe denumiri. Daca in septembrie 2021 se numea "Liviu ... citește toată știrea