Localnicul "cazut" la razie

Luni, 18 noiembrie., in jurul prei 18:00, in cadrul unui filtru organizat in satul Bucium, din comuna Sinca, "pentru identificarea persoanelor care nu respecta normele rutiere", dupa cum arata Politia, un singur localnic s-a ales cu dosar penal: barbat, de 47 de ani, prins beat pe moped."In cadrul verificarii legalitatii documentelor, politisti au stabilit faptul ca cel identificat nu este detinator de permis de conducere si ca prezinta ... citește toată știrea