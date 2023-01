Locatarii de pe strada IC Dragusanu: ,,Trebuia sa ne consultati cand ati inchis centrul". Cu jalba la CL Fagaras. Locatari vs. primar

Inchiderea circulatiei rutiere in centrul Fagarasului a creat haos si nemultumiri in randul fagarasenilor. Cei mai revoltati sunt locuitorii de pe strada Ion Codru Dragusanu, care au venit in fata CL Fagaras intrunit in sedinta joi, 19 ianuarie a.c. incepand cu ora 18.00, pentru a-si prezenta nemutumirile cauzate de decizia conducerii urbei. Ce nu stiau oamenii era faptul ca decizia de a se bloca centrul si a transforma strada lor intr-o ,,mare parcare" a fost luata de Primaria Fagaras in ... citeste toata stirea