Locatarii din casele RIAL, inca trei ani in locuinte

Locatarii de buna credinta din locuintele aflate in proprietatea municipiului Brasov (care vor fi preluate de Primaria Brasov de la RIAL SRL) nu trebuie sa isi faca emotii ca ar putea ramane pe drumuri. Contractele lor expira in 1 martie 2025, insa municipalitatea brasoveana a decis sa le prelungeasca.Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local de miercuri, 19 februarie, Consiliul Local Brasov va aproba prelungirea contractelor cu inca trei ani, respectiv perioada 1 martie 2025 - 1 martie ... citește toată știrea